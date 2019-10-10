РИАМО - 10 окт. На стадионе «Лужники» в четверг пройдет матч по футболу сборной России против сборной Шотландии, соревнование пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020, сообщается на сайте стадиона.

Уже очень давно сборные этих двух стран не сталкивались на поле. Последний матч состоялся в далеком 1995 году. Тогда встреча завершилась с нулевым счетом. Теперь они снова выйдут на стадион и попытаются выяснить, кто лучше играет в футбол.

«Обе команды сыграли в этом турнире по 4 игры. По количеству побед лидирует сборная России. У нее сейчас 3 победы, против 2 у сборной Шотландии. Если смотреть на количество забитых голов, то сборная России также находится впереди, причем с заметным отрывом. У нее за эти игры набралось 15 забитых мячей. У сборной Шотландии их всего 4. По пропущенным голам ситуация также складывается в пользу сборной России. Шотландия пропустила 7 мячей, против 3 у России», - отмечается в материале.

Болельщиков ожидает напряженная игра, в которой будет место неожиданностям. Сложно спрогнозировать, как эти две команды будут вести себя на поле. Это выгодно отличает матч от игр с более знакомыми соперниками.

Также в WhatsApp-канале Московской железной дороги (МЖД) сообщалось, что из-за футбольного матча вечером и ночью в четверг будет сокращен интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце.

«В четверг, 10 октября, «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать с минимальным пятиминутным интервалом до 01:00», – уточняется в сообщении.

Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания «Ласточек» в ночное время для обеспечения перевозки футбольных болельщиков.