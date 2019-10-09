РИАМО - 9 окт. В Московском зоопарке тигра Дизеля готовят к переезду в новый дом, хищнику предстоит путешествие в США, сообщается на странице Московского зоосада в Facebook.

Дизель — амурский тигр. В конце 20 века в природе осталось всего около 50 особей. Сейчас естественная популяция животных возросла благодаря природоохранным мерам и сохранению этих хищников в зоопарках, в том числе в Московском.

«Сейчас мы готовим Дизеля к переезду в новый дом: хищник пересечет океан, чтобы поселиться в зоопарке Омахи (США). В перспективе специалисты подберут для тигра подходящую пару, а полученное потомство станет новой генетической линией вида в Америке», — говорится в сообщении.

Дизель вырос в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Недавно он переехал на «Остров зверей» и покорил сердца посетителей.

Потомки тигров Московского зоопарка и Центра воспроизводства живут в зоосадах по всей Европе, Азии и Америке. Год назад в Копенгаген отправился тигр Мирон.