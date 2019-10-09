РИАМО - 9 окт. Корпорация Enterprise Singapore будет содействовать развитию экспорта продукции Подмосковья на рынки Азии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Речь об этом зашла на встрече директора корпорации Кэти Лай с зампредом правительства Московской области Вадимом Хромовым.

«Конечно, пока в цифровом значении с Сингапуром у нас преобладает импорт, однако наиболее активно растущим в последние годы остается экспорт. Мы обсудили с госпожой Кэти Лай возможности по поддержке наших товаропроизводителей в Республике руководством министерства и корпорации, которую она представляет», - сказал Хромов.

По его словам, сотрудничество с Enterprise Singapore может быть всесторонним: от совместных консультационных программ до помощи в сертификации и продвижении товаров.

На данный момент внешнеторговый оборот Московской области с Сингапуром составляет 42,6 миллиона долларов. При этом только за последний год он вырос более чем на 10%. В регионе есть и присутствие сингапурского капитала. Так, в Подмосковье зарегистрировано шесть компаний с его участием. В основном эти организации задействованы в производстве пакетированного чая и кофе.

В ходе встречи Лай и Хромов также обсудили участие компаний из Сингапура в реализации инвестиционных проектов по строительству гостиниц на территории Московской области.

«Правительство региона реализует программу создания туристическо-рекреационных центров, в рамках которой определена 51 площадка для реализации проектов строительства гостиниц и рекреационных объектов, разработаны специальные меры поддержки инвесторов – выделение земельного участка без торгов, предоставление налоговых льгот и субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры», - отметил Хромов.

Власти региона озвучили предложения представителю сингапурской корпорации, по вопросам инвестирования ожидается отдельная встреча.