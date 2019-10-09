РИАМО - 9 окт. Рыночная стоимость жилья в Подмосковье в третьем квартале 2019 года снизилась на 0,9%, значительных изменений не ожидается и в четвертом квартале, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Комитет каждый квартал проводит исследования рынка и утверждает среднюю рыночную и предельную стоимости одного квадратного метра жилья.

«Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья применяется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам», - отмечается в материале.

На данный момент в регионе сохраняется динамика реализации государственной программы Московской области «Жилище». Так, в первом квартале 2019 года по ней было приобретено 125 квартир, во втором квартале купили всего 35 квартир, а в третьем — 104 квартиры. При этом в прошлом году на территории Московской области было выдано 498 свидетельств о праве на получение жилищной субсидии.

В целом в регионе рыночная стоимость недвижимости существенно различается. Так, можно найти цены в 31,3 тысячи рублей и в 118,7 тысячи рублей за квадратный метр.