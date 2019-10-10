РИАМО - 10 окт. На выставке в Музее русского импрессионизма покажут произведения живописи и графики из Испании, выставка откроется в четверг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Музее русского импрессионизма 10 октября откроется выставка «Импрессионизм и испанское искусство». На ней представят работы 18 испанских художников, работавших с французскими импрессионистами. Они также принимали участие в выставках, посвященных новому для 1880-х годов направлению в европейском искусстве», — говорится в сообщении.

Посетители увидят картины Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерра, Игнасио Майоля и других художников. Всего авторов будет 14.

«Импрессионизм и испанское искусство» станет первой в России масштабной испанской экспозицией рубежа XIX–XX веков. В нее войдут 57 живописных работ, графика из 14 музеев Испании и частных коллекций.

Выставку дополнят две картины из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Картины привезу из Национального музея искусства Каталонии, музея Монтсеррат, Дома-музея Хоакина Сорольи, Музея изобразительных искусств Бильбао. Куратор выставки — каталонский историк искусства Франческо Фонтбона.

Родившись на французской почве, импрессионизм оказал большое влияние и на испанских художников. Они работали с яркими, сочными цветами, это позволяло передать красоты южной природы. Кроме того, можно проследить связь с работами Веласкеса и Гойи.

Выставка будет работать до 26 января 2020 года.