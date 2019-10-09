РИАМО - 9 окт. С начала октября в Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения о начале строительства восьми образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В их числе один детский сад, две пристройки к школам и пять общеобразовательных школ.

«Все эти соцобъекты возводятся за счет бюджетных средств в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Так, в Подольске в микрорайоне Климовск начали строительство сразу двух новых школ, каждая из которых сможет принять 1,1 тысячи учеников. Одна из них расположится в Армейском проезде, вторая – в Флотском проезде. Обе планируют сдать в 2021 году. Еще одну школу на 1,1 тысячи мест начали строить в Клину по улице Клинская. Ее сдача в эксплуатацию также намечена на 2021 год.

К школе №6 в Лобне по улице Аэропортовская появится пристройка. Она позволит увеличить вместимость учреждения на 400 мест в следующем году.

Также в Коломне началось строительство трех образовательных учреждений. Это пристройка к гимназии №2 «Квантор» на 300 мест, школа на 525 мест по улице Кутузова (их планируется завершить в 2020 году) и школа на 825 мест по улице Захарова с планируемым сроком завершения в 2021 году.

К строительству детского сада на 190 мест также приступили в Домодедове по улице Дружбы. Работы по плану должны завершить в 2020 году.

«На строительных площадках всех восьми объектов в настоящее время ведутся подготовительные работы, устанавливается ограждение территории, осуществляется вынос сетей из пятна застройки», – заключил Гарибян.