РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Второй муниципальный конкурс «Человек года» стартует в подмосковном Красногорске в четверг.

В прошлом году впервые был проведен данный конкурс, чтобы поддержать активных людей, общественников, и дать пример остальным жителям. В нынешнем году в голосовании приняли участие около 40 тысяч человек.

В текущем году конкурс решили провести по 6–7 номинациям. Подробная информация о номинациях была размещена на сайте общественной палаты. Для принятия участия в конкурсе приглашали всех жителей Красногорска.

Победителей определят жители путем интернет-голосования.