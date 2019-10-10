РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 окт. В четверг в картинной галерее Люберец откроется фотовыставка «Московская губерния моими глазами», приуроченная к 90-летию Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Выставка будет проведена в рамках празднования 90-летия Московской области.

На экспозиции будут представлены работы более 30 подмосковных фотографов. Каждый из них передал свою атмосферу Московской области.

Фотовыставка завершится 31 октября.