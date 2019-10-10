РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Встреча представителей администрации подмосковного Подольска с жителями по вопросу благоустройства дворов пройдет в четверг у одного из домов на Ленинградской улице, говорится в сообщении пресс-службы администрация округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворовых территорий.

«Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. Так, 10 октября такая консультация пройдет по адресу: улица Ленинградская, дом №8 для жителей многоквартирных домов №№24, 26, на улице Юбилейная; №№5, 7 на Пахринском проезде; №№8, 8А на улице Ленинградская», – говорится в сообщении.

Начало встречи в 16:00. На мероприятие приглашаются все желающие.