РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в четверг состоится областная тренировка по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этот четверг, 10 октября, в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы состоится открытая областная тренировка по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Начало в 11:00 на площади народных гуляний», – говорится в сообщении.

Участников мероприятия ждет яркая концертная программа, подготовленная художественными коллективами округа, открытое занятие по скандинавской ходьбе и вкусные угощения.

Занятие проведет профессиональный тренер и инструктор ЛФК, призер и победитель соревнований по северной ходьбе, член Московской областной федерации северной ходьбы Наталья Морозова.