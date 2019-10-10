РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В четверг жителям Подольска расскажут о планах развития микрорайона Кузнечики до 2023 года в рамках работы информационного киоска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В микрорайоне Кузнечики 10 октября с 11:00 до 13:00 на улице Академика Доллежаля, дом №3 будет открыт информационный киоск, где совместно с сотрудниками территориального отдела жители микрорайона обсудят перспективы его развития, сроки завершения работ по комплексному благоустройству, вопросы жилищно-коммунального хозяйства (до 2023 года) и другие интересующие их вопросы», – говорится в сообщении.

В ходе работы пункта все желающие смогут в специальных опросных листах высказать свои пожелания и предложения по улучшению качества жизни в микрорайоне. Эти пожелания в обязательном порядке будут учтены при выработке решений по дальнейшему развитию микрорайона Кузнечики, где сегодня проживает около 46 тысяч человек.