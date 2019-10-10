РИАМО – 10 окт. Финальный обучающий семинар в 2019 году для членов муниципальных палат пройдет в четверг в Ивантеевке, на мероприятии презентуют сборник «Лучшие практики муниципальных общественных палат», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В буклет вошли самые интересные проекты и мероприятия общественных палат. Данный материал подготовлен для обмена опытом между общественниками.

«В течение дня члены Общественной палаты Московской области обсудят реализацию принятой концепции общественного мониторинга национальных проектов на территории региона и расскажут о предварительных итогах мониторинга за реализацией национальных проектов в Московской области, а именно о проведении общественного мониторинга молочных кухонь, спортивных площадок, социальных объектов по «Доступной среде», медицинских учреждений на доступность и качество медицинского обслуживания жителей, благоустройства детских площадок, дворовых территорий и парковых зон», – говорится в сообщении.

Закончится программа двухчасовой деловой игрой «Решение конфликтов».

«Роль гражданского общества в реализации нацпроектов сегодня велика. И Общественная палата Московской области выступает партнером правительства региона в данном вопросе. Мы не просто усиливаем контроль за реализацией нацпроектов, а используем экспертный потенциал институтов гражданского общества. Благодаря мониторингу, который регулярно проводят члены ОП Московской области по различным направлениям, выезжая в муниципалитеты, общаясь жителями и посещая предприятия и учреждения, мы получаем необходимую обратную связь, выявляем сильные и слабые стороны на местах», – разъяснила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что мониторинг позволяет увидеть, в каком направлении двигаться дальше с учетом мнения жителей.

Обобщенные итоги выездного мониторинга члены ОП Московской области представляют губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.