РИАМО – 9 окт. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что зарплата для специалистов, которые работают в первичном звене здравоохранения, должна быть справедливой, сообщается на сайте президента РФ.

Глава государства провел встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава правительства РФ проинформировал Путина о ходе работы по модернизации первичного звена здравоохранения.

«И очень важный вопрос – это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом – это кадровый вопрос», — сказал Путин.

Медведев отметил, что подготовлены предложения о том, что нужно сделать для улучшения качества первичной медицинской помощи.

«Сначала нужно будет провести <…> инвентаризацию объектов здравоохранения. Их очень много, и они в очень разном состоянии. Какие-то из них – приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся. Это, прежде всего, как раз первичное звено, ЦРБ, поликлиники», — уточнил Медведев.

По его словам, после этого регионы РФ должны предусмотреть схемы размещения объектов здравоохранения, как будет оказываться первичная медпомощь. Затем начнется либо строительство новых больниц и поликлиник, либо модернизация, реконструкция, капитальный ремонт.

«Наши коллеги в регионах должны до 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, а мы <…> – обеспечить их необходимым финансированием в той пропорции, в которой мы соответственно с коллегами из субъектов Федерации договоримся», — пояснил премьер-министр РФ.

Медведев отметил, что важной является задача изменения системы оплаты труда медицинских работников, которые работают в первичном звене.