РИАМО - 9 окт. В Москве пожарные вывели ребенка из горящей квартиры, возгорание случилось в доме на юге города, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о возгорании поступило в 17:44. Пожар вспыхнул по адресу: проезд Востряковский, 21, корпус 2.

«Оперативно прибывшие подразделения спасли ребенка из горящей квартиры и передали его для осмотра наряду скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В 18:05 пожар потушили, его площадь составила пять квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям города о том, что детей не следует оставлять без присмотра, а также нужно соблюдать правила пожарной безопасности.