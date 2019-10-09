РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 окт. Около 70-80 тысяч единиц продукции в год производит ООО «Депо Электроникс» в подмосковном Красногорске, сообщил вице-президент компании по взаимодействию с государственными органами власти Сергей Маликов.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина посетила компанию, которая специализируется на производстве IT-оборудования. Она осмотрела производство и образцы продукции, а также пообщалась с сотрудниками, большинство которых живут в Красногорске.

«У нас представлена линейка – планшеты, моноблоки, компьютеры, серверные решения, в том числе для больших предприятий, центры обработки данных, так называемые «смарт сити». Количество продукции зависит от заказов, примерно это 70–80 тысяч штук в год», – сказал Маликов.

Он добавил, что производство компании расположено в Красногорске и Томске, всего трудятся порядка 600 человек.

По словам Маликова, зарплата сотрудников зависит от их квалификации. В среднем рабочие получают 40–50 тысяч рублей в месяц. Заработная плата высококвалифицированных специалистов может составлять 200–300 тысяч рублей и более.

«Считаю, что Красногорск должен гордиться, что на нашей территории есть такое прогрессивное предприятие, которое занимается разработкой и реализацией разных инновационных решений, связанных с производством целой линейки продуктов в сфере IT-технологий», – отметила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что как потребитель была впечатлена увиденной продукцией.

«Мы все говорим о том, что должны двигаться в ногу со временем, развивая, в том числе, и российский продукт в этой области. IT-отрасль в России находится в начале пути. Красногорское предприятие входит в пионерский пул предприятий, которых не так много в нашей стране, и сотрудники принимают участие в становлении этой отрасли, в том числе внося предложения в законодательство», – сказала Хаймурзина.

Кроме того, она подчеркнула, что «Депо Электроникс» является стабильным налогоплательщиком в бюджеты региона и округа.

«Рано или поздно мы придем к тому, что в наших руках будут находиться гаджеты, на которых будет написано «Сделано в России», – заключила Хаймурзина.