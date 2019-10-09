РИАМО – 9 окт. Почти 50 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов заключили за неделю в Подмосковье благодаря Госадмтехнадзору, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Благодаря работе инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за неделю заключено 49 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Лидерами по соблюдению областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства стали Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Орехово-Зуевский городские округа, Пущино, Химки, Воскресенск, Серпухов, Солнечногорск, Павловский Посад. Наиболее активно сработали инспекторы Госадмтехнадзора в Солнечногорске в деревнях Пешки, Ложки, Есипово, Хоругвино, Бухарово, Берсеневка, Холмы, Радумля и других», – отмечается в сообщении.

Договоры заключены в Одинцовском городском округе. В том числе договоры на ликвидацию ТКО принесли надзорные действия сотрудников ведомства в Орехово-Зуевском округе, в садоводческих некоммерческих товариществах «Луч» и «Рассвет», дополнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, в городском округе Павловский Посад заключено пять договоров на утилизацию ТКО в деревне Васютино. В Сергиевом Посаде договор на вывоз мусора заключили по шести адресам: на улице Пионерская, Осипенко, Новоугличском шоссе, проспекте Красной Армии и в СНТ «Звезда».

В Воскресенске заключены договоры на вывоз мусора на улицах Калинина, Беркино, Октябрьской, Карла Маркса, 40 лет Октября.

Девять договоров на вывоз мусора заключено в городском округе Серпухов: в СНТ «Рассвет», «Энергетик», «Скнига», «Подмоклово», а также в черте города на улицах Советская, 5-я Борисовская, на 97-м километре автодороги М-2 Крым (кафе «Фонтан»), а также в деревне Палихово.

В Пущине заключили договора на вывоз отходов в СНТ «Строитель», «КМС и А», «Митинские овраги», «Семеновское-ИТЭБ», а также в микрорайонах «Г», «В», на улице профессора Виткевича.

В городском округе Химки инспекторы призвали к порядку ГСК - 44, расположенному на Лихачевском шоссе в микрорайоне Левобережный. В результате был заключен договор на вывоз мусора.

В Наро-Фоминском округе заключен договор в ГСК «Москвич», расположенном на улице Шибанкова.