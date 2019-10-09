РИАМО – 9 окт. Страховой дом ВСК принял активное участие в первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show - 2019» и представил на своем стенде самые новые видеоигры, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На выставке работала киберзона ВСК, где посетители увидели последние модели игровой техники и смогли сразиться на одной из четырех игровых стоек, а также сыграть надев VR-шлем», - говорится в материале.

Также среди новинок были представлены игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на современных консолях Xbox One X, а также Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions в комфортабельных гоночных креслах.

Кроме этого, на площадке были проведены два розыгрыша призов: первый для посетителей, скачавших приложение «ВСК страхование», а второй - суперрозыгрыш – для тех, кто купил один из страховых продуктов компании по промокоду PENALTY.

Часть денег, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный российским голкипером Игорем Акинфеевым. На конкурсах были разыграны ценные призы, мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и новейшая игровая приставка.

«ВСК – один из лидеров страхового рынка страны. Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат.

Современный интернет-магазин, мобильное приложение, признанное лучшим в прошлом году, и другие цифровые решения – все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании», - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

По ее словам, выбранная концепция стенда подчеркивает приверженность компании передовым технологиям и стремление следовать максимальной цифровизации деятельности.