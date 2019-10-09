РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. В подмосковной Балашихе приступили к новому этапу строительства главного храма Росгвардии, работы по прокладке сетей водо- и теплоснабжения, а также бытовой и ливневой канализации ведутся в зданиях Князь-Владимирского храма и приходского дома, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Строительные работы в храмовом комплексе ведутся 6 дней в неделю, на них задействовано более 50 человек.

«Строители приступили к прокладке наружных сетей водо- и теплоснабжения, а также бытовой и ливневой канализации. В ближайшей перспективе предстоит благоустроить места прокладки наружных сетей водоснабжения на примыкающей к храмовому комплексу территории», – говорится в сообщении.

Уже полностью выполнен конструктив храма, завершены монолитные железобетонные работы, смонтированы фальшпотолки и внутренние инженерные системы. Выполнена большая часть кровельных, штукатурных и фасадных работ, а в нижнем храме установлена купель и запущено отопление.

В приходском доме также закончен конструктив надземной части, кровли, идет процесс кирпичной кладки стен.

Представитель генерального подрядчика Алексей Кузнецов отметил, что проделан большой объем строительных работ. На очереди создание внутреннего убранства, который знаменует новый, важный этап в строительстве храмового комплекса.

«Мы с нетерпением ждем, когда для главного храма Росгвардии будут изготовлены иконы и иконостас – важнейшие элементы оформления святыни. Над этим сейчас работают искусные мастера иконописной студии «Во имя святого преподобного Алипия Печерского», – пояснил Кузнецов.