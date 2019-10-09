РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В среду вечером на Домодедовском шоссе в Подольске столкнулисьMINI Cooper и грузовик, из-за этого образовалась пробка длиной более 3 километров, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проезжал на Домодедовском шоссе мимо административного здания №18 около 17:00, то видел как столкнулись MINI Cooper и грузовик. Пострадавших не было, но образовалась огромная пробка как в левом, так и в правом ряду», – сказал свидетель.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию на 19:05 длина пробки составляет более 3 километров, затруднено движение на смежных улицах Лобачева и Железнодорожная. Скорость движения не превышает три километра в час.