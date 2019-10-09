РИАМО - 9 окт. Депутаты Мосгордумы и общественники предложили ввести мораторий на любую деятельность, направленную на изменение текущего состояния Бадаевского пивзавода, и создать при мэрии столицы рабочую группу для обсуждения развития территории завода, передает корреспондент РИАМО.

В среду по инициативе партии КПРФ в Мосгордуме состоялось заседание круглого стола, посвященного сохранению историко-культурного облика ансамбля Бадаевского пивоваренного завода, часть которого планировали снести для строительства жилого комплекса, в завершении круглого стола участниками мероприятия была принята резолюция.

«Обращаясь к мэру города Москвы, к правительству Москвы, мы требуем, во-первых, обязать департамент культурного наследия Москвы организовать повторную, независимую и открытую экспертизу всего ансамбля Бадаевского пивоваренного завода с привлечением специалистов «Архнадзора», муниципальных депутатов района Дорогомилово и представителей от общественности», - сказала организатор круглого стола, член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Екатерина Енгалычева.

Она добавила, что необходимо обязать собственника зданий ввести мораторий на любую деятельность, направленную на изменение текущего состояния Бадаевского пивзавода, включая демонтаж любых строений, а также их внешних и внутренних частей на территории завода.

«В-третьих, воздержаться от переноса зон охраны ансамбля ввиду возможного изменения его состава и границ. Четвертое – вынести на рассмотрение ГЗК города Москвы вопрос об отказе в согласовании проекта застройки территории Бадаевского завода. Пятое – создать рабочую группу при мэрии Москвы для обсуждения общественного запроса на дальнейшее перспективное развитие территории Бадаевского завода с учетом мнений жителей», - отметила Енгалычева.

По ее словам, в ходе круглого стола поступило предложение включить в резолюцию обращение в министерство культуры России с просьбой не продлевать государственную аккредитацию эксперту Елене Соловьевой.

На круглом столе в Мосгордуме присутствовали представители «Архнадзора», муниципальные депутаты и инициативные группы жителей столицы, а также руководитель проекта Capital Group Дмитрий Летов.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Мосгорнаследие одобрило демонтаж части Бадаевского пивзавода, расположенного в центре столицы, на его месте планируется возвести элитный жилой комплекс. Часть завода, построенного до революции, лишили охранного статуса как объекта культурного наследия. Акт государственной историко-культурной экспертизы по проекту демонтажа части здания опубликовали на сайте Мосгорнаследия.

Застройщик Capital Group планирует построить 8-16-этажный дом высотой до 75 метров с подземной парковкой на три уровня. Против строительства возражают общественники из «Архнадзора». По их мнению, при строительстве «дома на ножках» демонтируют исторически ценные постройки.