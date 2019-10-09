РИАМО - 9 окт. График движения поездов на Шереметьевском и Внуковском направлениях «Аэроэкспресса» изменится в октябре в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ночь с 9 на 10, с 10 на 11, с 11 на 12, с 12 на 13 октября будут отменены поезда, следующие от Белорусского вокзала в 00:01 и 00:30, а также отправляющиеся из Шереметьева в 23:30 и 00:01. Поезд отправлением в 5:00 из аэропорта отойдет от платформы на 4 минут раньше – в 4:56», — говорится в сообщении.

В ночь с 12 на 13 и с 26 на 27 октября изменится расписание некоторых поездов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. В частности, поезда будут отправляться из Внукова в 23:23 вместо 23:00, в 5:40 вместо 6:00, в 6:44 вместо 7:00, от Киевского вокзала в 00:17 вместо 00:01, в 12:15 вместо 12:00.

В ночь с 25 на 26 октября будут отменены рейсы отправлением в 9:00 из аэропорта Внуково и в 10:00 с Киевского вокзала, часть поездов проследует с изменениями в расписании.

Полное расписание с учетом изменений и отмен есть на сайте «Аэроэкспресса», также узнать об этом можно через мобильное приложение, по горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).