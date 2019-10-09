РИАМО - 9 окт. Завершился прием заявок от желающих стать главой Сергиево-Посадского городского округа, свои кандидатуры предложили семь человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Среди заявившихся кандидатов глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев, ныне занимающий пост руководителя администрации Хотькова Игорь Болохов, глава Пересвета Андрей Булкин, предприниматели Алексей Жуков, Валерий Липатов, Светлана Макарова, юрист Сергей Крыжов», — говорится в сообщении.

Конкурсная комиссия проверит предоставленные документы, 16 октября пройдет конкурс по отбору кандидатуры на должность главы. Решение о назначении примут избранные депутаты окружного совета. Это произойдет 17 октября. В это же день новый глава вступит в должность.