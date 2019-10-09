РИАМО - 9 окт. В районе Дегунино на севере Москвы продолжается возведение храма Серафима Саровского, до конца 2019 года планируется завершить все основные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Внутренняя отделка помещений уже идет, а к весне будущего года, предположительно в апреле, начнется благоустройство территории вокруг храма. При таком графике работ Серафимовский храм может быть сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

До конца текущего года к зданию проведут теплотрассу. Кроме того, будут установлены окна и двери. Это позволит заняться росписью и украшением храма.

Как отметил главный куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник мэра столицы и депутат Госдумы Владимир Ресин, на данном этапе главная задача — строительство приходского дома, где могла бы расположиться воскресная школа.

В рамках реализации программы строительства православных храмов в Северном административном округе уже ввели два храмовых комплекса. Еще шесть храмов планируется построить: один находится на этапе подготовки строительства, а три - в проектировании.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для этого был создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.