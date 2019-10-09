РИАМО – 9 окт. В Москве сотрудники Росгвардии задержали своего бывшего коллегу, который пытался пройти в здание Счетной палаты, задержанный был пьян, сообщает ТАСС.

«Мужчина, экс-сотрудник одного из подразделений Росгвардии, пришел к бывшим коллегам в состоянии алкогольного опьянения и пытался пройти в здание», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Росгвардейцы ему отказали, конфликт закончился дракой.

Мужчину задержали и доставили в ОМВД по району Хамовники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.