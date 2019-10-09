РИАМО – 9 окт. Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с должности советника президента РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации о Глазьеве С.Ю. Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Документ был под писан 7 октября.

Глазьев занимал должность советника с 2012 года. Он также является членом Национального финансового совета Банка России, был депутатом Госдумы 1, 3 и 4 созывов. В 2004 году баллотировался на пост президента России, занял третье место с результатом 4,1 %.