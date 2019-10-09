РИАМО - 9 окт. В столице намерены продолжить реконструкцию комплекса Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, на данный момент проводятся три тендера на работы в общежитии и Рахманиновском зале, сообщается на сайте RosTender.Info.

Рахманиновский зал находится по адресу: Большая Никитская, дом 11/4. Работы в нем оцениваются в 362 миллиона рублей. Здесь в рамках четвертого этапа планируется освоить подземное пространство под залом и первым этажом корпуса.

«Также возобновятся работы в рамках третьего этапа строительства в главном здании на Большой Никитской, 13/6, на который направят 645 миллионов рублей», - говорится в материале.

Также планируется завершить второй и выполнить третий этап строительства многофункционального студенческого комплекса на Малой Грузинской. Эти работы самые дорогие — их проведение обойдется более чем в 1,33 миллиарда рублей.

Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Заказчиком выступает министерство культуры РФ.

Итоги двух тендеров подведут 17 октября, третьего – 6 ноября.