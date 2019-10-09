РИАМО - 9 окт. Мероприятия по восстановлению экосистемы реки Оки провели для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам при строительстве дорог в Московской области, так, в реку выпустили порядка 50 тысяч мальков стерляди, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мероприятие было организовано в рамках выполнения условий госконтрактов по восполнению ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате строительства и реконструкции дорожных объектов», - отмечается в материале.

Речь идет о реконструкции Путилковского шоссе (завершение работ в 2020 году), строительство нового выхода на МКАД с М-1 «Беларусь» (завершение работ в 2020 году), второго и третьего этапы Западного объезда Сергиева Посада (второй этап завершен в 2017 году, третий этап будет завершен в четвертом квартале 2019 года), а также о возведении других объектов дорожного хозяйства.

Зарыбление провели в верховье реки Оки в Калужской области. Мальков доставили туда в специальных контейнерах с кислородными рамками, а в реку запустили при помощи пускового рукава. Средний вес малька составляет порядка 2,5 – 3 граммов.

Ранее в ходе мероприятий по восполнению водных биоресурсов также был проведен выпуск свыше 7,5 тысяч мальков сазана в Железногорское водохранилище в Курской области.