РИАМО – 9 окт. Страховой дом ВСК подписал договор об официальном партнерстве со Всероссийским клубом юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, для хоккейного клуба ВСК специально разработала эксклюзивный страховой тариф, поддерживая юных хоккеистов и развитие спорта в стране, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подписание состоялось 1 октября.

«Согласно положению хоккейного клуба, участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта - хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования», — говорится в сообщении.

Полис ВСК включает защиту от различных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.

Для удобства игроков после регистрации на сайте клуба «Золотая шайба» есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый, заполнив простую форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.

«Страховой дом ВСК на протяжении своей истории является надежным партнером для развития страховых проектов и внедрения новых технологий. Совместный проект с клубом «Золотая шайба» — один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн-страхования от несчастных случаев», - рассказал председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Он добавил, что для компании — это новое интересное направление развития, где ВСК готова предлагать клиентам лучшие онлайн-технологии на рынке.