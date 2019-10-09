РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже двух аккумуляторных батарей с грузовика, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 41-летнего индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что на улице Оборотной неизвестный украл 2 аккумуляторные батареи из грузового автомобиля немецкого производства стоимостью более 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 47-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.