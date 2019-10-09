РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Десять юных спортсменов регби-клуба ЦСКА посвятили в студенты педагогического колледжа «Мир знаний» в среду, руководство клуба пророчит им чемпионское будущее, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Со студентами пообщались президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, гендиректор клуба Евгений Арсентьев, капитан клуба, руководитель академии Петр Ботнараш. Директор колледжа Анна Чихрадзе рассказала гостям о том, как организован образовательный процесс.

«Регби-клуб ЦСКА интенсивно развивается в отечественном регби с безусловной перспективой выхода на международную арену и побед под флагом не только клуба, но и сборной России. Клубом закреплена пятилетняя стратегия, в которой основная команда до 2023 года должна стать чемпионом Премьер-лиги», – сказал Митрюшин.

По его словам, суть пятилетней стратегии заключается в том, чтобы открыть более 100 детских секций и сформировать академию.

«Академия – это «молодежка», которая предназначена для того, чтобы у взрослой команды был резерв. Чтобы мы воспитывали своих спортсменов и одерживали большие победы, в том числе и в Премьер-лиге, в международном кубке вызова. Сейчас начался первый год обучения. Это ребята 2001-2003 годов рождения, которых мы готовим к выступлению в Высшей лиге в 2020 году по регби-7 и регби-15», – отметил Митрюшин.

Десять юношей из разных городов России живут на полном пансионе и учатся на базе колледжа «Мир знаний» за счет регби-клуба. По окончании обучения они получат дипломы педагогов физической культуры. Кроме того, еще семерых юношей, членов молодежной команды, клуб устроил в московские вузы.

«Есть надежда, что глядя на наших ребят, юные жители Красногорска заинтересуются регби. Мы планируем проводить турниры для молодежи», – подчеркнул Митрюшин.