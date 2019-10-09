РИАМО – 9 окт. Объект самовольного строительства снесли в Ленинском городском округе, в настоящее время выявлено около 1,8 тысячи недостроев, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Недостроенное здание располагалось в городе Видное на улице Мало-Нагорная.

«Объект представлял собой недостроенное трехэтажное здание многоквартирного жилого дома на участке площадью 750 квадратных метров. Более 7 лет здание простояло в незавершенном состоянии. Совместно с администрацией городского округа была проведена работа по сносу самовольного объекта», – отмечается в сообщении.

В настоящее время земельный участок свободен от построек, уточнил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он напомнил, что именно самовольные строения представляют основную угрозу, в связи с тем, что возводятся без соответствующей разрешительной документации, без надзора и экспертиз.

На сегодняшний день в Подмосковье выявлено около 1,8 тысячи недостроев, среди которых 50% – это самовольно возведенные объекты, остальные – объекты незавершенного строительства, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты.

Работа по их ликвидации или приведению в соответствие продолжается.