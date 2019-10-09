РИАМО - 9 окт. Более 3 тысяч рабочих мест планируют создать на подмосковных агропредприятиях, которые подписали в среду соглашение с властями региона, заявил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Всего в среду было подписано 18 соглашений с общим объемом инвестиций более 14 миллиардов рублей.

«Более 3 тысяч рабочих мест - это очень важно для нас. Рабочие места, налоги, возможность для жителей работать там, где они живут. В этом году мы соглашения сориентировали в большей степени с перерабатывающей промышленностью, потому что она вносит наибольший вклад в развитие экспорта», - сказал Разин журналистам по итогам первого дня работы выставки «Золотая осень-2019».

В соответствии с соглашениями, наибольшее число рабочих мест - около 1,4 тысячи - планирует создать на новом заводе в Подольске ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» - ООО «Коломенское поле». Более 500 рабочих мест появится на фабрике по производству хлебобулочных изделий, а также на комплексе по выращиванию голубики, малины, клубники и спаржи «Ягодная долина».

ЗАО «Агрокультура Групп» в рамках строительства пятой очереди тепличного комплекса в Кашире планируют создать 450 рабочих мест. Еще 300 рабочих мест появятся при расширении кондитерской фабрики «Победа».

В Москве проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». На ней представлен стенд Московской области с экспозицией достижений подмосковных производителей.