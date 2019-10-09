РИАМО – 9 окт. За неделю более 370 нарушений чистоты устранено по итогам работы административных комиссий в Подмосковье, лидером стал городской округ Клин, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Накануне стали известны результаты работы административных комиссий с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

«За неделю было вынесено 372 постановления на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Все они устранены. Наиболее активно на минувшей неделе сработала административная комиссия городского округа Клин – устранены нарушения по 71 вынесенному постановлению», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он дополнил, что в Орехово-Зуевском городском округе устранено 28 нарушений чистоты, порядка и благоустройства, в Солнечногорске – устранено 26 нарушений по постановлениям административных комиссий, в Серпухове и Химках – по 24 нарушения, совершенных физическими лицами. В Рузском округе устранено 18 нарушений, в Протвине – 10 нарушений чистоты.

Благодаря работе административных комиссий муниципалитетов по восемь нарушений чистоты и порядка устранено в Можайском, Одинцовском, Волоколамском городских округах.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.