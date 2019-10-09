РИАМО – 9 окт. В Москве осудят уроженца Орловской области, которого обвиняют в совершении убийства, краж и ряда иных преступлений, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Приезжий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), 15 преступлений по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем), части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), пунктами «а,в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), пунктами «а,в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«Следствием установлено, что в сентябре 2018 года, в тамбуре электропоезда сообщением Шиферная – Москва в ходе возникшего конфликта между обвиняемым и пассажиром, последнему причинены множественные ножевые ранения, от которых пострадавший скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении.

В результате грамотно организованных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, был установлен и заключен под стражу ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, уроженец Орловской области.

Кроме того, после задержания обвиняемого, совместно с сотрудниками линейных подразделений УТ МВД России по Центральному федеральному округу была проведена значительная аналитическая работа, направленная на установление возможной причастности злоумышленника к иным преступлениям, совершенным на объектах транспорта.

В результате тщательной и кропотливой работы по анализу уголовных дел, установлена его причастность и предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, совершенных в период с 2017 года по 2018 год.

Обвиняемый свою вину в инкриминируемых преступных деяниях признал частично, на время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное следствие с целью установления иных лиц, причастных к совершению преступлений, продолжается, дополняется на сайте.