РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. В Балашихе ведутся работы по комплексному благоустройству набережной реки Пехорка по улице Солнечной, где появится уникальный многофункциональный природный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Концепция организации природно-рекреационной зоны на берегу реки Пехорки, направленная на создание многофункционального природного комплекса, станет отправной точкой для формирования единого зеленого каркаса всего округа.

«В основу проекта легла идея создания уникального паркового комплекса на берегу реки при условии максимального сохранения природного ландшафта, сложившейся объемно-пространственной структуры», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что объемно-пространственная концепция формирования рекреационной зоны на берегу реки Пехорка основана на идеях минимального вмешательства в сложившуюся эко-систему, введения многоуровневых «надводных» площадок для отдыха, с сохранением рельефа и линии берега, задействования затопленных территорий набережной в качестве уникальных экологических прогулочных троп на сваях.

По словам Хайкина, здесь будут оборудованы различные функциональные зоны, такие как входная группа, территория детского отдыха и игр, спортивно-оздоровительная зона, зона барбекю.

Уже установлен несущий каркас для пешеходных мостиков, металлический борт по границам пешеходных дорожек.

На данный момент ведутся работы по сборке элементов входной группы, устройству дорожно-тропиночной сети, кабельных линий, эко-троп из лиственницы, установке малых архитектурных форм.