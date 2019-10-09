РИАМО - 9 окт. Предприятие по производству мармелада планируют достроить в подмосковном Подольске до конца 2020 года, соответствующее соглашение подписали в среду в ходе выставки «Золотая осень», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Со стороны компании соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству подписала руководитель ООО «Верокко» Гульнара Поклонова. Инвестиции проект составят более 400 миллионов рублей.

«Производство мармеладно-пастильной продукции, тянучки, которую любят дети. Они уже производят продукцию, но будет новый проект; предоставлена земля без торгов. Стройку начнут в 2020-м, будем стараться, чтобы проект до конца следующего (года - ред.) завершили», - сказал Разин.

Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На ней представлены крупнейшие инвестиционные проекты Московской области.

На выставке работает стенд Подмосковья, где показываются успешные инвестиционные и импортозамещающие проекты в сфере агропромышленного комплекса, отражающие актуальную ситуацию в регионе, широко представляются экспортный потенциал и инвестиционные возможности.