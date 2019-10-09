РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. В среду вечером на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 7,2 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону области. Длина затора составляет 7,2 километра. Пробка начинается от пересечения с Рязанским шоссе и продолжается до Островцов Раменского округа. Это расстояние можно проехать за 50 минут.

Пробки образовались также на Октябрьском и Комсомольском проспектах, на улицах Смирновская, Кирова, Волковская. Заторы есть на Зенинском шоссе, улицах Хлебозаводская и Гаршина, Егорьевском и Быковском шоссе.