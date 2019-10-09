РИАМО - 9 окт. Власти Подмосковья подписали соглашение о расширении производства на кондитерской фабрике «Победа», инвестиции составят около 2,3 миллиарда рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Со стороны компании документ подписала генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика «Победа» Ольга Муравьева.

«Старт работ уже в этом году, постепенно увеличение объемов производства, расширение экспортной линейки. Инвестиций всего около 2,3 миллиарда», - сказал Разин журналистам.

Он отметил, что также компания планирует расширять число экскурсий на производство.

В Москве проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». На ней представлен стенд Московской области с экспозицией достижений подмосковных производителей.