РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске региональный оператор ООО «МСК-НТ» с начала текущего года установил 3 904 серых баков для смешанных отходов и 674 для раздельного сбора мусора, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регоператора «МСК-НТ».

ООО «МСК-НТ» продолжает обновлять контейнеры для «мокрых» и «сухих» отходов. На мусоросборных площадках кластера появляются новые, удобные для пользования баки с плотными крышками, для предотвращения растаскивания мусора птицами и бродячими животными.

«Более тысячи новых серых контейнеров для смешанных отходов установила компания регионального оператора в Чеховском кластере в III квартале. Контейнерный парк серых баков в кластере вырос с 6 608 в июле до 7 699 штук в октябре, а это более чем на 14%. В Подольске с начала 2019 года установили 3 904 серых баков. Синих баков в Чеховском кластере насчитывается около полутора тысяч, из них в Подольске – 674», – сказал представитель регоператора.

Благодаря регулярному информированию населения и проведенной разъяснительной работе компании, жители подключаются к раздельному сбору отходов, и, как следствие, наполняемость синих контейнеров растет. Потому появилась необходимость дополнительно оснащать мусоросборные площадки вторым синим баком, чем и занимается ООО «МСК-НТ».

Смешанные отходы ежедневно вывозят 85 серых мусоровозов, а раздельно собранные – 9 брендированных синих. Крупногабаритный мусор (КГМ) с контейнерных площадок кластера забирают по заявкам управляющих компаний ломовозы.

В IV квартале 2019 года компания планирует приобрести и ввести в эксплуатацию 30 единиц спецтехники: три мусоровоза РСО, пять бункеровозов, 17 обычных и три мусоровоза с боковой загрузкой, а также два ломовоза для КГМ.

Первый этап мусорной реформы «два бака» проходит с переменным успехом: люди начинают привыкать к раздельному сбору отходов, возникает навык осознанно делить мусор. Если сейчас все вторсырье отправляется в синий бак, то на втором этапе реформы количество контейнеров для раздельного сбора вырастет до четырех или даже пяти. Отдельно будут собирать металл, стекло, бумагу, органику, предметы, имеющие в своем составе опасные вещества.

Систематичное разделение мусора будет способствовать более полной переработке отходов, и, следовательно, сокращению количества полигонов и несанкционированных свалок. Только этот путь позволит очистить страну от мусора и оставить грядущим поколениям чистые реки, луга и леса.