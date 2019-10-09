РИАМО - 9 окт. Крупный тепличный комплекс для выращивания ягод планируют открыть в Подмосковье до конца 2020 года, инвестиции составят около 6 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду в ходе выставки «Золотая осень» Разин подписал соглашение с генеральным директором ООО «Агрокультура Групп» Владимиром Чернышовым о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках строительства пятой очереди тепличного комплекса «АКТ Кашира» по производству ягодной продукции в закрытом грунте. Всего планируется создать около 450 рабочих мест.

«Инвестиции составят 6 миллиардов рублей. Проектирование ведется уже в этом году, мы рассчитываем, что начало строительства — конец этого - начало следующего. Хотим добиться, чтобы проект был завершен до конца следующего года», - сказал Разин.

Также министр подписал соглашение с руководителем ООО «Ягодная долина», которое включает взаимодействие в создании комплекса по выращиванию голубики, малины, клубники и спаржи в городском округе Щелково Московской области, планируется создание 500 рабочих мест.

«Ягодная долина» - закладка будет в весенний сезон, постепенно будет расширяться. До полного завершения — порядка 3-5 лет», - подчеркнул Разин.

XXI Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На выставке представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

В центральной части основного павильона ВДНХ работает стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.