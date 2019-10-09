РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 окт. Управление МВД России по городскому округу Домодедово оказывает услугу по добровольной дактилоскопической регистрации, в том числе и в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Управления МВД России по городскому округу.

«Для проведения добровольной дактилоскопической регистрации обращаться по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом 24. Прием граждан осуществляется с понедельника по субботу (с 10:00 до 20:00) в подразделении отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) полиции. Справки по телефону: 8(496)793-37-12», – говорится в сообщении.

Заявление можно подать письменно или в электронной форме на портале госуслуг.

Заявление могут подать граждане РФ, а также законные представители несовершеннолетних или граждан, признанных недееспособными. Для получения госуслуг необходимо письменное заявление или электронное обращение, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении граждан, не достигших 14-летнего возраста и документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), опеки и попечительства, в случае, если заявление подает усыновитель, опекун или попечитель.