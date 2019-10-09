РИАМО - 9 окт. Исторический комплекс Спасо-Вифанской семинарии Троице-Сергиевой лавры могут обустроить под гимназию, сообщил в среду на заседании попечительского совета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В среду в Москве проходит заседание попечительского Совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Среди членов попечительского совета на заседании присутствует губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам еще предстоит вынести на обсуждение проект восстановления исторического комплекса Спасо-Вифанской семинарии, основанной митрополитом Платоном. Когда-то в ее стенах обучались наши будущие иерархи и богословы. В период лихолетья этот замечательный памятник истории и культуры пришел в упадок. Свято-Троицкая Сергиева Лавра помимо школ-интернатов имеет еще на своем попечении и православную гимназию преподобного Сергия Радонежского», - сказал патриарх.

Он добавил, что убежден, что правильным и полезным делом будет обустроить и приспособить комплекс семинарии под гимназию.

«Таким образом будет не только восстановлена историческая справедливость, но и проявлена деятельная забота о детях, которые имеют желание обучаться в нашей гимназия», - подчеркнул священнослужитель.

Также патриарх напомнил о формировании православного центра в Сергиевом Посаде.

«Одним из важных проектов остается формирование православного центра вокруг духовного наследия преподобного Сергия в Сергиевом Посаде. На прошлом заседании мы знакомились с этим проектом, была создана рабочая группа, определен проект мероприятий, ответственный исполнитель, источники финансового обеспечения. Эта не простая задача, которая требует совместной сплоченной работы, большой решимости и немалых усилий», - уточнил патриарх.