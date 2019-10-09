РИАМО – 9 окт. Ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков удивился, услышав о поборах в КВН, о которых рассказал бывший участник, комик Нурлан Сабуров, передает «Говорит Москва».

Масляков не смог вспомнить команду Уральского федерального университета, за которую выступал Сабуров, заявивший, что команды вынуждены платить деньги за игру.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — сказал Масляков.

О взносах Сабуров рассказал в интервью Юрию Дудю. Сейчас комик принимает участие в шоу Stand Up на ТНТ и в YouTube-проекте «Что было дальше?».