РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В подмосковном Подольске скончался сбитый микроавтобусом 69-летний мужчина, проводится следственная проверка, говорится в сообщении группы по связям со СМИ УМВД России по горокругу Подольск.

Восьмого октября водитель за рулем микроавтобуса Iveco Daily совершил наезд на мужчину 1950 года рождения на улице Лапшенкова в Подольске. Погибший находился на проезжей части вне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 69-летнего мужчину госпитализировали в Подольскую городскую клиническую больницу с телесными повреждениями. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался», – говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление УМВД России по Подольску проводит проверку.