РИАМО - 9 окт. Власти Подмосковья окажут поддержку в развитии экспорта восьми крупным предприятиям, соответствующие соглашения были подписаны в среду в ходе выставки «Золотая осень», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду министр подписал соглашения о сотрудничестве по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области» с руководителями восьми компаний — ООО «Марс», «Дмитровский молочный завод», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Май», ООО «Эрманн», АО «Детское питание «Истра-Нутриция», АО «Славтранс-Сервис», ООО «Мустанг технологии кормления».

«Мы подписали соглашение с одними из ведущих экспортеров Подмосковья, которые уже вносят существенную лепту в общий объем экспорта продукции АПК. Очень важно, чтобы компании продолжали развитие, без взаимодействия с региональными и федеральными органами власти это сделать очень непросто», - сказал Разин.

Он отметил, что в целом по итогам 7 месяцев регион прибавил около 12% по экспорту, однако эту работу необходимо продолжать. Соглашения подразумевают ветеринарное взаимодействие, взаимодействие с таможенными службами, Россельхознадзором.

«Мы пробиваем новые торговые пути во внешние страны, это, прежде всего, Китай. По мясной, молочной продукции мы действуем в рамках совместно прописанных протоколов», - заключил Разин.

Кроме того, Разин подписал соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и банком «Возрождение».

XXI Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На выставке представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

В центральной части основного павильона ВДНХ на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» работает стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.