РИАМО - 9 окт. В среду вечером на столичных дорогах образовались пробки в девять баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы есть практически во всех районах столицы. Парализованы Садовое кольцо, ТТК, МКАД.

Сильные заторы зафиксированы в районах Замоскворечье, Тверской, Басманный, Таганский, Беговой, Обручевский, Нагатино-Садовники, Котловка, Рязанский.

Пробки образовались на Ленинградском, Кутузовском проспектах, на Можайском, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, на набережных Кремлевской, Пречистенской, Софийской, Серебрянической, Раушской, улицах Валовой, Серафимовича, Яузской, Кожевнической и других.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится только после 21:00.