РИАМО - 9 окт. Застройщик жилого комплекса «Среда» (SREDA) получил разрешение на ввод четырех корпусов во второй очереди строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь корпусов М4, М5, М6 и М7 составляет почти 43 тысячи квадратных метров. В зданиях переменной этажности размещена 441 квартира, подземная парковка на 357 машин, 76 кладовок и четыре коммерческих помещения. Выдачу ключей планируется начать уже 11 октября», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В свою очередь представитель застройщика (группа «ПСН») уточнил, что во дворах обустроены детские площадки и зоны отдыха. В рамках озеленения высажены деревья, в том числе плодовые, кустарники и цветочные растения.

ЖК SREDA строят в Юго-Восточном округе столицы в соответствии с программой реорганизации промзоны «Грайвороново». Первую очередь застройщик сдал в эксплуатацию в декабре 2018 года, а в августе текущего года – первый пусковой комплекс (три корпуса) второй очереди.