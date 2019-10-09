РИАМО - 9 окт. Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования на Новосходненском шоссе в столице, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, увидев патрульный автомобиль, он выкинул в траву черный сверток и попытался скрыться, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого был обнаружен и изъят еще один сверток с веществом неизвестного происхождения. По результатам экспертизы изъятый материал признан наркотическими веществами «метилэфедрон» и «мефедрон» общей массой более 30 граммов», – отмечается в сообщении.

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии задержали восьмерых граждан, у которых при себе имелись наркотические вещества, общей массой около 60 граммов.