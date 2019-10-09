РИАМО – 9 окт. В Раменском городском округе на 4,3 километра автодороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки переключено автомобильное движение на мосту через реку Гжелку, для проезда транспорта на мостовом переходе введено реверсивное движение по отремонтированной части моста, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На одной из частей мостового перехода через реку Гжелку работы завершены, на второй полосе работы продолжаются, поэтому на мосту изменили схему движения транспорта. Призываем автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что мост имеет протяженность около 54 метров, он позволяет жителям близлежащих населенных пунктов беспрепятственно проезжать к городу Раменское. Интенсивность движения на автодороге составляет около 2,2 тысячи автомобилей в сутки.

Специалисты подрядной организации обновили дорожное покрытие на одной из полос движения, заменили деформационные швы, установили барьерное и перильное ограждения для повышения безопасности. Горизонтальная дорожная разметка будет нанесена по завершении ремонтных работ. В настоящее время на второй полосе движения ведутся работы по разборке элементов искусственного сооружения.

Также идет подготовка к устройству гидроизоляции и покраске подмостового пространства. Завершение работ в соответствии с контрактом планируется в декабре 2019 года. Всего в Подмосковье в этом году запланировано отремонтировать порядка 26 искусственных сооружений, на девяти из них проведут капитальный ремонт.

Ремонтные работы на 14 сооружениях планируется завершить в конце 2019 года, а на 12 объектах – в 2020 году.

С адресным списком ремонта искусственных сооружений можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:.