РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска до конца текущего года установят точки доступа Wi-Fi, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Гулять в подольских парках культуры и отдыха станет еще комфортнее. С целью повышения комфорта прогулок в парках Подмосковья устанавливаются точки бесплатного входа в интернет. В число шести парков, в которых до конца года появятся точки Wi-Fi, вошел парк «Дубрава» в Климовске», – говорится в сообщении.

Также в центральном парке имени Виктора Талалихина планируется установить уличные зарядные станции.